لحظات حبست أنفاس الركاب.. اشتعال النيران بطائرة أمريكية أثناء هبوطها (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

رصدت عدسات الكاميرات، مشهد حبس أنفاس ركاب الطائرة الأمريكية، وسادت حالة من الرعب بين الركاب بعدما اشتعلت فيها النيران، لكن لم يصب أي من الركاب بأذى.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من عجلتين من عجلات الطائرة، بينما كانت واقفة على أرض المطار.

الطائرة التى اشتعلت فيها النيران، تابعة لشركة “سبريت” الأمريكية، المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة، قد واجهت مشكلة أثناء الهبوط في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، قادمة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وبدا السبب في ارتفاع درجة حرارة واحد من مكابح عجلات الطائرة واشتعلت فيها النار، لدى هبوطها في مطار أتلانتا. وعملت فرق الإطفاء في المطار على إخماد الحريق، كما عملت السلطات على إخلاء الطائرة من ركابها.

وأكدت الشركة في وقت لاحق أن لا أحد من الركاب أصيب بأذى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت إثر ارتفاع حرارة أحد كوابح الإطارات في الطائرة.