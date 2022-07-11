في ألمانيا.. خسارة ملايين الوظائف للأبد إذا توقف الغاز الروسي

تواصل – وكالات:

تعيش أوروبا هذه الأيام، سيناريو مرعبا حول قطع إمدادات الغاز الروسي، الأمر الذي تعتبره ألمانيا أزمة قلبية اقتصادية.

وأكدت رئيسة النقابات الألمانية ياسمين فهيمي، أن المزيد من التراجع الحاد في إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا سيؤدي إلى “أزمة مالية خطيرة” في العديد من الشركات الألمانية، مما يعرض ملايين الوظائف للخطر، حسب سبوتنيك”.

وأوضحت أنه إذا استمرت روسيا في قطع إمدادات الغاز، فإن الشركات التي حققت أرباحًا قياسية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي قد تجد نفسها بسرعة في مأزق، مما يعرض ملايين الوظائف للخطر، وأنه بمجرد أن تختفي هذه الوظائف الصناعية، ستعود ألمانيا مرة أخرى إلى مرحلة الصفر اقتصاديًا.

وفي وقت سابق، كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة تستعد لأكبر عجز محتمل في إمدادات الغاز، مؤكدًا أن ألمانيا تعمل على تدابير استثنائية للشتاء بعد خفض روسيا إمدادات الغاز، معربًا عن قلقه بشأن سلامة إمدادات الطاقة إلى بلاده، مطالبًا بالاستعداد لقطع كلي للغاز الروسي لأنه الخيار الأرجح.

فيما تقدم المستشار الألماني، في الوقت نفسه، بالشكر إلى الحكومة الكندية على قرار تسليمها توربينا من أجل إعادته إلى خط “التيار الشمالي 1″، حيث سيدعم تدفق الغاز إلى أوروبا.