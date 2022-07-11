مجددا في إيران.. إضرام النار في قواعد الباسیج ولافتات «خومیني» و«خامنئي» (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

ما لبثت أن عادت إلى إيران، اليوم الثلاثاء، مشاهد حرق رموز النظام في البلاد من خامنئي والخوميني وغيرهم، فقد عمدت مجموعات إلى حرق صور خامنئي والخوميني في عدة أماكن استراتيجية في قلب ووسط إيران، وتحديدا في مدینة سبزوار وجهار بهار.

وقامت وحدات المقاومة الإيرانية الشجاعة اليوم الثلاثاء في عدة مدن إيرانية، بإضرام النار في قواعد الباسیج القمعية ولافتات خمیني وخامنئي.

وفي فيديو متداول على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” يظهر شارع رئيسي بمدینة سبزوار، وقد اشتعلت النيران في لافتة إعلانية كبيرة جدا عليها صور خامنئي وبعض الرموز الدينية الأخرى.

ويأتي حرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجا على القبضة الأمنية للنظام الحاكم بالبلاد، والوضع المعيشي السيء رغم غنى إيران بالموارد النفطية.

فقد شهدت إيران بعد الارتفاعات الجنونية في الأسعار منذ شهر؛ خروج مظاهرات احتجاجية على النظام الحاكم بسبب ترتدي الأوضاع الاقتصادية، ووصلت حدّ تجاوز المحظور بعد أن قام شاب إيراني بحرق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وسط العاصمة طهران.