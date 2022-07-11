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إيقاف التحقيق مع وزير داخلية فرنسا في واقعة «غير أخلاقية»

دولي

إيقاف التحقيق مع وزير داخلية فرنسا في واقعة «غير أخلاقية»

إيقاف التحقيق مع وزير داخلية فرنسا في واقعة «غير أخلاقية»
٠١:٢٥:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد توجيه اتهامات غير أخلاقية وفتح تحقيق معه، أوقفت السلطات الفرنسية التحقيق مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بتهمة اغتصاب امرأة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي، أنه تم إيقاف التحقيق بشكل مفاجئ دون الإعلان عن ذلك.

وكانت سيدة رفعت قضية على دارمانان في عام 2017 ، حيث اتهمته بإجبارها على “الفاحشة” معه في عام 2009 مقابل تقديم دعم قانوني لها، حينما كان وقتها عضوا في مجلس البلدية في توركوينج شمالي فرنسا.

وأنكر دارمانان، الذي يبلغ من العمر الآن 39 عاما ، الاتهام وأوقف ممثلو الإدعاء التحقيق في عام 2018 قبل إعادة فتحه بعد ذلك.

وتسبب قرار تعيين دارمانان وزيرا للداخلية في عام 2020جدلا في فرنسا في ضوء التحقيق الجاري معه.

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