غلق فندق في أربيل بسبب «صدام حسين».. تعرف على السبب؟

تواصل ـ فريق التحرير:

تسبب صوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مشكلة كبرى لفندق بإقليم كردستان العراق، حتى وصل الأمر إلى غلقه من قبل السلطات هناك.

وقررت سلطات إقليم كردستان العراق إغلاق فندق “روزالين”، بعد بث تهنئة العيد في الباحة الداخلية للفندق؛ بصوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت محافظة أربيل في بيان، إنه “بقرار من أوميد خوشناو محافظ أربيل، تم إغلاق فندق (روزالين) لارتكابه هذا العمل غير القانوني”.

وأضاف البيان، “بدلاً من وضع لافتات الترحيب بالضيوف، بث الفندق مقطعاً صوتياً لصدام حسين وهو يهنئ بالعيد وهو ما يعتبر تمجيداً بالنظام السابق، لذلك تم إغلاق الفندق وسيتم إجراء تحقيقات قانونية”.

وأشار البيان إلى أن “الفندق أغلق من قبل الفرق المعنية بالسياحة بالتعاون مع شرطة رئيس البلدية؛ لأنها لم تلتزم بقوانين وأنظمة حكومة إقليم كردستان والإرشادات”.