«أضاحي» يطبق تقنية «التجميد السريع» لتجميد اللحوم والمحافظة عليها

تواصل – واس:

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، أنه في إطار الإسهام في تيسير نسك الحجاج، قام بتطبيق تقنية “التجميد السريع” خلال موسم هذا العام لتجميد اللحوم والمحافظة على جودتها.

وأوضح أن هذه التقنية تتضمن تجميد لحوم الأضاحي، خلال مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، من خلال تسلمها ثم العمل على تقطيعها وتغليفها ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية عن طريق نقلها إلى الحاويات المخصصة لحفظها، والتي صممت بمواصفات خاصة لتجميدها باستخدام تقنية الثلج الجاف الموجود بداخلها، ما يساعد في حفظ الأضاحي قبل عمليات التوزيع بواسطة أسطول النقل المخصص لذلك.

وأضاف أن الفكرة بدأت من خلال مبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي للاستفادة من المخلفات الكربونية للمصانع وتقليل انبعاثها، عن طريق عمليات إنتاج الثلج الجاف، وأسهمت في توصيل اللحوم لمستحقيها في وقت زمني قصير بجودة عالية، بعد أن كان في السابق تصل إلى 24 ساعة لتجميدها، وتصل درجة تبريدها إلى 20 درجة تحت الصفر.

وأشار إلى أنه يهدف من خلال المبادرة للوصول إلى ربع مليون أضحية خلال الأعوام المقبلة، لخدمة نسك حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتها وجودتها، ودعم المشاريع التي تساهم في تقديم حلول مبتكرة وتبنيها، والعمل على التعاون مع الجهات التي لديها مراكز بحثية لتطويرها.