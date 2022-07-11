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مندوب اليمن في الأمم المتحدة: كارثة غير مسبوقة على وشك الانفجار بسبب «صافر»
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دولي

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: كارثة غير مسبوقة على وشك الانفجار بسبب «صافر»

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: كارثة غير مسبوقة على وشك الانفجار بسبب «صافر»
١٢:٥٣:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة، بسبب تدهور حالة خزان النفط “صافر”.

وأكد السفير اليمني، أن الكارثة ستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم.

وأضاف السعدي – في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط – “أن التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر، بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان؛ وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان.

ودعا السعدي – في بيانه، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية – مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين؛ لضمان التزامهم بهذه الخطة، “ونجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة النفط اليمن خزان صافر كارثة

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