شاهد.. انفجار ضخم داخل أحد المطاعم في الصين

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وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار بأحد المطاعم في الصين.

وأظهر الفيديو المتداول، انفجارًا ضخمًا فاجئ سكان المنطقة المحيطة بالمطعم، وهز كآفة أرجاء المدينة.

وحسب صحيفة “الشعب” الصينية، فإن أحد المطاعم في محافظة جيلين شمال شرقي الصين شهد اليوم، انفجارا تسبب في دمار كبير لحق بالمباني والمركبات وواجهات المحال التجارية المجاورة للمطعم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار، مشيرة إلى أن الانفجار يشتبه أن سببه هو وصلة الغاز الطبيعي بالمطعم.

وأشارت إلى أن الانفجار الذي وقع بالمطعم تسبب في انقلاب العديد من السيارات وأضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.