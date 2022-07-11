الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

ولي العهد ورئيس تركيا يتبادلان التهاني هاتفيًا بعيد الأضحى المبارك

ولي العهد ورئيس تركيا يتبادلان التهاني هاتفيًا بعيد الأضحى المبارك
١١:٥٦:١٧ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع فخامة رئيس جمهورية تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية تركيا عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.

وقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.

الكلمات الدلالية:
أردوغان الأمير محمد بن سلمان تركيا ولي العهد

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