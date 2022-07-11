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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الروس إلى 37 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الروس إلى 37 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الروس إلى 37 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب
١٢:٢٦:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات في أوكرانيا، أن عدد قتلى الجيش الروسي ارتفع إلى 37 ألفًا و400 جندي منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن الرئيس زيلنسكي وجه وزير الدفاع للعمل سريعا على استعادة المناطق المحتلة في جنوب البلاد، مؤكدًا أنه بعد تحرير جزيرة الأفعى تمكنا من فتح مرور سفن عبر مصب بيستر لنقل المنتجات الزراعية.

وأكد المجلس العسكري الأوكراني في خيرسون، أن الأسلحة الجديدة التي وصلت أوكرانيا بدأت تغير المعادلة في المنطق.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن 7.4 مليون شخص من أوكرانيا وصلوا إلى دول الاتحاد  منذ بداية الغزو الروسي.

فيما كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الحرب في أوكرانيا ليست حربا أوروبية بل هي صراع دولي يهم العالم كله، مؤكدًا أن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء بشكل كبير.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المخابرات الأوكرانية، أن موسكو تجند سجناء روس للقتال في أوكرانيا ويتلقون تدريبات في قاعدة فاجنر في كراسنودار.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي جزيرة الأفعى خيرسون روسيا

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