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«الأرصاد» تحذر أهالي منطقة الرياض: تدني في مدى الرؤية حتى هذه الساعة
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محليات

«الأرصاد» تحذر أهالي منطقة الرياض: تدني في مدى الرؤية حتى هذه الساعة

«الأرصاد» تحذر أهالي منطقة الرياض: تدني في مدى الرؤية حتى هذه الساعة
١٢:٢٣:٢١ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، في ساعة متأخرة أمس الإثنين، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة رياح نشطة وسحب رعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة (منطقة الرياض – الحريق ـ الخرج ـ الدلم ـ الدوادمي).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة صباحا.

الكلمات الدلالية:
الوطني للأرصاد تدني مدى الرؤية رياح سطحية سحب رعدية

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