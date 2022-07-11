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«الأحوال المدنية »: خطوات تجديد بطاقة «الهوية» عبر «أبشر»
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محليات

«الأحوال المدنية »: خطوات تجديد بطاقة «الهوية» عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية »: خطوات تجديد بطاقة «الهوية» عبر «أبشر»
١٢:٣٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الأحوال المدنية عن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بمنتهى اليسر والسهولة.

وفي إنفوجراف توضيحي بثته الأحوال المدنية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت الخطوات كالتالي:

ـ الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
ـ اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
ـ قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
ـ اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجديد الهوية عبر أبشر

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