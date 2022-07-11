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بعد أداء مناسك الحج.. المسجد النبوي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن
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بعد أداء مناسك الحج.. المسجد النبوي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن

بعد أداء مناسك الحج.. المسجد النبوي جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن
١٢:٠٥:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث وفرت لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وأوضحت أنها جندت الوكالة إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام ١٤٤٣هـ والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

وأضافت أنها ركزت في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسجاد والسقيا والتكييف، بالإضافة لتسهيل تنقل الحشود داخل المسجد النبوي وساحاته والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وأنها راعت الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، واستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للزائر قبل وصوله للمسجد النبوي للتسهيل على الزائرين والحرص على سلامتهم وراحتهم.

وأشارت إلى أنها تعمل على التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة زائري المسجد النبوي بما يضمن تقديم أرقى الخدمات ويحقق معايير الدقة والجودة.

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام ضيوف الرحمن مناسك الحج موسم الحج

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