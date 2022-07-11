الدولار يرتفع أمام الإسترليني ويقفز لأعلى معدل منذ 24 عامًا أمام الين الصيني

تواصل- وكالات:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1905 دولار أمريكي، بانخفاض 0.92 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1822 يورو بارتفاع 0.02 %.

بينما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً مقابل الين الصيني، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت النتائج الجيدة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة، كما عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

وصعد الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.