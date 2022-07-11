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بالفيديو.. شركة يابانية تعلن تصميمها لأول سيارة طائرة
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بالفيديو.. شركة يابانية تعلن تصميمها لأول سيارة طائرة

بالفيديو.. شركة يابانية تعلن تصميمها لأول سيارة طائرة
١٢:١٩:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت إحدى الشركات اليابانية، أنها تمكنت من تصميم أول سيارة طائرة في البلاد استطاعت التحليق في الهواء وقطعت مئات الأمتار قبل أن تهبط مرة أخرى بأمان.

وأوضحت أن السيارة الطائرة تم اختبارها في الـ 6 من يوليو الجاري، واستطاعت الوصول لارتفاع 30 مترًا وقطع مسافة وصلت إلى 600 متر فوق سطح البحر.

وأضافت هذه الرحلة هي أول رحلة تجريبية لإطلاق سيارة طائرة فوق البحر في اليابان، مؤكدة أنها جرت في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، حسب “سبوتنيك”.

وأشارت إلى أن هذا النوع من السيارات يمكن استخدامه في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية داخل المدن الكبرى.

يأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه سيارة سكاي درايف الكهربائية الطائرة على تصريحات الإقلاع الرسمية من السلطات اليابانية رسمياً، حيث يستعد مطورو طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لبدء مشروع أطلق عليه اسم التاكسي الجوي.

وأكدت “سكاي درايف” اليابانية والتي تعد واحدة من الشركات التي تسعى لتقديم خدمة نقل جوية رائدة في المستقبل، أنه يمكن للسيارة الحديثة أن تطير في رحلة الرحلة تستغرق مدة تصل الى عشر دقائق فقط، حيث وصلت سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

الكلمات الدلالية:
اليابان سكاي درايف سيارة طائرة سيارة طائرة فوق البحر

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