الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إنجاز جديد.. الخطوط السعودية تفوز بجائزة أفضل تفاعل للضيوف والموظفين في «تحدي رحلة استدامة الطيران»
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إنجاز جديد.. الخطوط السعودية تفوز بجائزة أفضل تفاعل للضيوف والموظفين في «تحدي رحلة استدامة الطيران»

إنجاز جديد.. الخطوط السعودية تفوز بجائزة أفضل تفاعل للضيوف والموظفين في «تحدي رحلة استدامة الطيران»
٠٩:٣٢:٢٦ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

أعلنت الخطوط السعودية أنها حصدت جائزة أفضل تفاعل للضيوف في تحدي رحلة الطيران المستدام، وذلك إثر مشاركتها في التحدي الأول من نوعه لاستدامة الطيران في العالم.

وأوضحت أن الإنجاز هو عبارة عن مبادرة من تحالف “سكاي تيم” في شهر مايو الماضي، بتسيير أول رحلة بالرقم “SV227” من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مطار باراخاس الدولي بمدريد، تم من خلالها ابتكار أساليب أكثر استدامة تهدف إلى الوصول لآفاق جديدة لإيجاد حلول لم يتم اكتشافها بعد ويمكن وضعها موضع التنفيذ تؤدي إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة.

وأكدت الشركة أنها حصدت أيضًا، جائزة أفضل تفاعل للموظفين، إلى جانب تأهلها إلى التصفيات النهائية في ثلاث جوائز أخرى تشمل:

1 – جائزة أفضل ابتكار مستدام على متن الطائرة.

2 – جائزة تحقيق أكبر معدل لخفض ثاني أكسيد الكربون.

3 – جائزة تحقيق أدنى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات المناولة الأرضية.

يذكر أن شركة الخطوط الوطنية، كانت من ضمن شركات تحالف “سكاي تيم” العالمي المشاركة في التحدي البالغة “16” قد قدموا أكثر من 700 ابتكار أسهموا من خلالها في تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 15%.

الكلمات الدلالية:
استدامة الطيران الخطوط السعودية انبعاث ثاني أكسيد الكربون تحدي رحلة طيران

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