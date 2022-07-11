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«الحج والعمرة» لـ «ضيوف الرحمن»: قبل مغادرتكم بسلام آمنين عليكم التأكد من هذا الأمر
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«الحج والعمرة» لـ «ضيوف الرحمن»: قبل مغادرتكم بسلام آمنين عليكم التأكد من هذا الأمر

«الحج والعمرة» لـ «ضيوف الرحمن»: قبل مغادرتكم بسلام آمنين عليكم التأكد من هذا الأمر
٠٩:٢٥:١٤ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

طالبت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام، أنه يتوجب عليهم قبل مغادرتهم إلى بلادهم بسلام آمنين، التأكد من تعبئة الإقرار الجمركي.

وكشفت الوزارة في إنفوجراف نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أن هناك موادا تستوجب تعبئة الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة المملكة، بحسب اشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

ـ سبائك الذهب والمعادة الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ـ العملات والأدوات القابلة للتداول بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

ـ السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
ـ البضاع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال.
ـ السلع والمواد المحظورة والمقيدة.
ـ المواد المحظور استيرادها وتصديرها (كالآثار ونحوها).

الكلمات الدلالية:
الإقرار الجمركي الحج والعمرة سبائك الذهب قبل المغادرة

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