ولي العهد ورئيس الإمارات يتبادلان التهاني هاتفيًا بعيد الأضحى المبارك

تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

في الوقت نفسه، هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد سمو أمير دولة الكويت باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلاً الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.