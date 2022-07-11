«جمعية إنماء» للخدمات المجتمعية بالأحساء تُدشّن هويتها البصرية

تواصل- فريق التحرير:

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق ٢٠٢٢/١٠/٧، دشنت جمعية إنماء للخدمات المجتمعية بمحافظة الأحساء الهوية البصرية للجمعية.

جاء ذلك بعد صدور موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ١٦ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ بسجل رقم ٢٣١٤، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ يوسف بن خليفة الحجي ونائبه أ. خالد بن محمد الحجرف وأعضاء مجلس الإدارة والمجلس التأسيسي للجمعية.

و تهدف «إنماء» وهي جمعية أهلية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية والأحساء ، إلى تطوير الخدمات في المدن والأحياء تسعى من خلال رؤيتها على أن تكون الأحساء من أفضل المدن الرائدة و الجاذبة في شتى المجالات، حيث إن الجهود المبذولة برسالتها السامية على العمل الدؤوب في تخطيط وتنفيذ برامج وأنشطة ذات علاقة مباشرة بالمجتمع من خلال توفير واستقطاب فرص يتم تطويرها وتنميتها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الأعضاء المؤسسين برئاسة:

الأستاذ/ يوسف بن خليفة الحجي-

وعضوية كلا من:

الأستاذ/ خالد بن محمد الحجرف – نائب الرئيس

الأستاذ/ علي بن أحمد الدوسري- المشرف المالي

الأستاذ/ علي بن عتيق الفرحان- عضو

الأستاذ/ إيهاب بن يوسف الدوسري- عضو

الأستاذ/ سلطان حمد الغربي- عضو

الأستاذ/ علي بن خليفة العبود- عضو

الأستاذ/ ناصر بن محمد الحجرف- عضو

الأستاذ/ عمر بن سلمان المعيويد- عضو

و قد بين رئيس مجلس الإدارة و عضو مؤسس الجمعية الأستاذ / يوسف بن خليفه الحجي على ما ننعم به في بلادنا من خير ظل الدعم اللا محدود بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين و سيدي سمو ولي عهده الأمين ودعم سمو محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود رعاه الله.

تهدف الجمعية إلى المساهمة في تطوير الأحياء ودعمها بالخدمات العامة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة، والمساهمة في توفير الخدمات العامة للأحياء، والعمل على المبادرات المجتمعية والنوعية والمشروعات اللازمة لتنمية المجتمع المحلي وتطوير الأحياء على تكون الأحساء بإذن الله من محافظات المملكة الرائدة و الجاذبة للاستثمار و جودة الحياة للمواطن و المقيم و كذلك السائح سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.