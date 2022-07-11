الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الموانئ تُسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن
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اقتصادية

الموانئ تُسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن

الموانئ تُسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن
٠٩:١٣:٠٢ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

حَقَقَّتِ الموانئُ خلال شهر يونيو لعام 2022م ارتفاعًا كبيرًا في حجم البضائع المناولة بنسبة بلغت 16.1% لتصل إلى 27,1 مليون طن مقابل 23,4 مليون طن في شهر يونيو لعام 2021م.

وأسهمتْ خططُ التطوير التي أطلقتها الهيئةُ العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7% لتصل إلى 790,5 ألف طن، وأيضًا سجلتِ البضائعُ السائبةُ السائلةُ زيادة نسبتها 31.8% لتصل إلى 15,5 مليون طن، فيما أظهرتِ البضائعُ الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضًا نسبته 6.9% لتصل إلى 3,9 ملايين طن.


وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع البحري وجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ سجلت أعداد الحاويات ارتفاعًا بنسبة 5.5% لتصل 642,3 ألف حاوية مقارنة بـ 608,8 ألف حاوية في يونيو 2021م، كما حقَّقَتْ حاوياتُ المسافنة زيادةً في نسبتها 4.2% لتصل إلى 244,6 ألف حاوية مقارنة بـ 234,7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلتْ أعدادُ السفن زيادةً في نسبتها 13.6% لتصل إلى 1126 سفينة، وبلغَ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8%، فيما بلغَ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1,6 مليون طن.
وفي السياق ذاته استقبلت الموانئ خلال شهر يونيو لعام 2022م 79 ألف راكب بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 79.28%، وتفريغ عدد 990 ألف رأس ماشية بارتفاع بلغَتْ نسبته 265.5%، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وتلبية متطلباته بجاهزية عالية.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد البضائع الموانئ زيادة

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