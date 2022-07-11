الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الأمن العام: ضبط 6310 شخصًا لمحاولتهم الحج دون تصريح
«الحج والعمرة»: نتطلع إلى أعداد أكبر من الحجاج في العام المقبل
«جمعية إنماء» للخدمات المجتمعية بالأحساء تُدشّن هويتها البصرية
حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة
ضبط 8 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يتشاجرون في مكان عام
لبناء أحد المساجد المهمة بالأفلاج .. «مآذن»  تطلق مبادرة « شيّد معنا»

اهم الاخبار

الأمن العام: ضبط 6310 شخصًا لمحاولتهم الحج دون تصريح

الأمن العام: ضبط 6310 شخصًا لمحاولتهم الحج دون تصريح
٠٨:٥٣:٠٤ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أوضحَ معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أنَّ قواتِ أمن الحج نَفَّذَتِ الخططَ الأمنيةَ والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم،كما أحكمت تطبيقَ الطوقَ الأمني لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من أداء الحج.


وأشارَ الفريقُ البسامي إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (6310) أشخاص؛لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و(84) حملةَ حجٍّ وهميةً في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة، وبلغَ عددُ المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة (125481) شخصًا، وإعادة (72503) مركبات غير مصرحة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة،والقبض على (27) ناقلًا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى اليوم الاثنين 12/ 12/ 1443 هـ .

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الحج تصريح شركات وهمية

مواد ذات صلة

المزيد
المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

المفتي يوجّه رسالة مهمة إلى المعلمين والمعلمات.. تعرَّف عليها

منذ 4 سنوات
«الجزائية» تحقق في مزاعم متهمي «الخلية الإيرانية» بمنعهم من محاميهم

«الجزائية» تحقق في مزاعم متهمي «الخلية الإيرانية» بمنعهم من محاميهم

منذ 6 سنوات
سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

منذ 3 سنوات
شاب سعودي يعود إلى الإسلام بعد أن وقع ضحية والدته الاسكتلندية

شاب سعودي يعود إلى الإسلام بعد أن وقع ضحية والدته الاسكتلندية

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *