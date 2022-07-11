شاهد.. أمطار غزيرة وبروق نشطة على حرض شرق الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة مع بروق نشطة غرب مدينة حرض شرق الرياض.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تساقط الأمطار بغزارة مساء اليوم على حرض، صاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، أدت إلى تدني في مستوى الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، “صحراء الربع الخالي” والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، “وادي الدواسر” ومنطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة, وظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار رعدية على أجزاء ومناطق جنوب المملكة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.