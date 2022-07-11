«الحج والعمرة»: نتطلع إلى أعداد أكبر من الحجاج في العام المقبل

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج د. عمرو المداح: إن الوزارة نتطلع إلى أعداد أكبر من حجاج بيت الله في العام المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن الوزارة بدأت اليوم الاستعدادات لموسم حج العام القادم، وأن تكون الخطة الأولى دومًا هي تقييم الموسم الحالي، من خلال رصد السلبيات والإيجابيات وما وجد من ملاحظات.

وأكد أنه تم مناقشة ورصد كل ملاحظات موسم الحج هذا العام وكل التحديات التي واجهت ضيوف الرحمن، والرغبات التي لم تقوم الوزارة بتحقيقها، مع الوضع في الاعتبار كل المتغيرات المحيطة، والوقوف على كآفة الأسباب والنتائج.

وأشار إلى أن الوزارة الآن في المرحلة الأولى لدراسة الملاحظات والتقييم الشامل لكل صغيرة وكبيرة تم رصدها خلال موسم الحج هذا العام.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

وأعلن وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

فيما أشار الرئيس العام لـ “شؤون الحرمين” د.عبدالرحمن السديس، إلى ن حج هذا العام تميز بالإدارة الفائقة للحشود والتفويج والتعاون المتكامل مع الجهات المعنية وشركاء النجاح.