الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الحج والعمرة»: نتطلع إلى أعداد أكبر من الحجاج في العام المقبل
«جمعية إنماء» للخدمات المجتمعية بالأحساء تُدشّن هويتها البصرية
حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة
ضبط 8 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يتشاجرون في مكان عام
لبناء أحد المساجد المهمة بالأفلاج .. «مآذن»  تطلق مبادرة « شيّد معنا»
محتجو سريلانكا يعثرون على ملايين الروبيات بمنزل الرئيس الهارب

أحدث الأخبار

«الحج والعمرة»: نتطلع إلى أعداد أكبر من الحجاج في العام المقبل

«الحج والعمرة»: نتطلع إلى أعداد أكبر من الحجاج في العام المقبل
٠٨:٤٧:١٧ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج د. عمرو المداح: إن الوزارة نتطلع إلى أعداد أكبر من حجاج بيت الله في العام المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن الوزارة بدأت اليوم الاستعدادات لموسم حج العام القادم، وأن تكون الخطة الأولى دومًا هي تقييم الموسم الحالي، من خلال رصد السلبيات والإيجابيات وما وجد من ملاحظات.

وأكد أنه تم مناقشة ورصد كل ملاحظات موسم الحج هذا العام وكل التحديات التي واجهت ضيوف الرحمن، والرغبات التي لم تقوم الوزارة بتحقيقها، مع الوضع في الاعتبار كل المتغيرات المحيطة، والوقوف على كآفة الأسباب والنتائج.

وأشار إلى أن الوزارة الآن في المرحلة الأولى لدراسة الملاحظات والتقييم الشامل لكل صغيرة وكبيرة تم رصدها خلال موسم الحج هذا العام.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

وأعلن وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

فيما أشار الرئيس العام لـ “شؤون الحرمين” د.عبدالرحمن السديس، إلى ن حج هذا العام تميز بالإدارة الفائقة للحشود والتفويج والتعاون المتكامل مع الجهات المعنية وشركاء النجاح.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة السديس ضيوف الرحمن مكة المكرمة موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
«الكهرباء»: تسجيل الفواتير باسم المستأجرين يوليو المقبل

«الكهرباء»: تسجيل الفواتير باسم المستأجرين يوليو المقبل

منذ 6 سنوات
الحقباني: لجنة من 3 وزارات تتصدى لأزمة استقدام العمالة المنزلية

الحقباني: لجنة من 3 وزارات تتصدى لأزمة استقدام العمالة المنزلية

منذ 6 سنوات
في نظام نور.. إليك طريقة استخراج النتيجة لجميع مراحل التعليم العام

في نظام نور.. إليك طريقة استخراج النتيجة لجميع مراحل التعليم العام

منذ 3 أسابيع
«الحج» تعلن عن وثيقة تأمين صحي للمعتمرين الوافدين.. الرسوم والمزايا

«الحج» تعلن عن وثيقة تأمين صحي للمعتمرين الوافدين.. الرسوم والمزايا

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *