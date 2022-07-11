الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
105 آلاف حاج في الساعة.. كيف تم توزيع الحجاج على صحن المطاف ؟
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105 آلاف حاج في الساعة.. كيف تم توزيع الحجاج على صحن المطاف ؟

105 آلاف حاج في الساعة.. كيف تم توزيع الحجاج على صحن المطاف ؟
٠٥:٤٠:٥١ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

 

كشف قائد مركز عمليات المسجد الحرام المقدم محمد الزهراني، أنه تم توزيع الحجاج على صحن المطاف وباقي الأدوار حسب الكثافة والطاقة الاستيعابية للمطاف، بما يقارب 105 آلاف حاج في الساعة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم رصد جميع الطرق المؤدية للمسجد الحرام، ومتابعة ضيوف الرحمن سواء القادمين على الأقدام أو عن طريق وسائل النقل المختلفة، وتم توجيههم إلى مناطق القدوم والانتظار داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأضاف أن التواصل يتم على قدم وساق، بين مركز العمليات والجهات المعنية التي تتكامل في منظومة الحشد، لمعرفة أعداد الحجاج القادمين، مؤكدًا أن التعاون بين كل هذه الأجهزة أدي إلى سيولة الحركة المرورية، مع توزيع منظم لجميع الكثافات التي كانت متوقعة لضيوف الرحمن.

وعن كيفية توزيع الحجاج على صحن المطاف والأدوار الأول والثاني والسطح، أكد أنه بناءًا على القراءات المتوفرة لدى مركز العمليات، عن الكثافات ومدى الحاجة إلى التوزيع، حيث يتم التوزيع والتصعيد للأدوار العليا من خلال استخدام السلالم الكهربائية، وكذلك الجسور المؤدية إلى الدول الأول أو السطح.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للطواف كامل المطاف تقريبًا وصل إلى قرابة من 100 إلى 105 آلاف في الساعة، الأمر الذي كان كافيًا لعملية توزيع ميسرة لجميع حجاج بيت الله الحرام.

الكلمات الدلالية:
الحج صحن الطواف مركز العمليات موسم الحج

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