ماذا يحدث لليورو.. العملة الأوروبية تتعادل مع الدولار

تواصل ـ فريق التحرير:

انخفض اليورو، اليوم الإثنين، مقتربا من نسبة التعادل مع الدولار الأمريكي، وذلك للمرة منذ عام 2002؛ وذلك بسبب مزيج من العوامل في مقتدمها الأزمة الأوكرانية.

ولم يرتفع الدولار فقط أمام اليورو، ولكنه ارتفع أيضا أمام الين الياباني لأعلى مستوى منذ 24 عاما، وذلك بعد أن عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن.

ولأن أوروبا هي الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أشعلت فتيل أزمة طاقة تكوي القارة الأوروبية، ويمكن أن تؤدي إلى ركود طويل وعميق؛ وجد البنك المركزي الأوروبي نفسه في موقف صعب.

في الوقت نفسه، يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وهذا يجعل العوائد على سندات الخزانة الأميركية أعلى من عوائد ديون أوروبا، مما يدفع المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو.