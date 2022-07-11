الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الإمارات تعلن تعليق الطيران مع هذه الدولة
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دولي

الإمارات تعلن تعليق الطيران مع هذه الدولة

الإمارات تعلن تعليق الطيران مع هذه الدولة
٠٥:٢٢:٠٤ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية لشركة “فلاي دبي”، تعليق رحلاتها بين دبي ومطار كولومبو (CMB) في سريلانكا اعتبارًا من 10 يوليو وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم فلاي دبي اليوم الإثنين: “إن الشركة ستواصل مراقبة الوضع في سريلانكا عن كثب، وسيتم الاتصال بالركاب الذين حجزوا للسفر على هذه الرحلات واسترداد قيمة التذكرة”.

وقدمت الشركة اعتذاراً لمسافريها نتيجة التغييرات في جداول السفر.

ويخيم الغموض على الأوضاع، في سريلانكا بعدما وافق الرئيس غوتابايا راجابكسا على الاستقالة هذا الأسبوع، حيث تم إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب مظاهرات ضخمة في كولومبو بسبب الأزمة الكارثية التي ضربت البلاد.

في حين دعت الولايات المتحدة الأحد زعماء البلاد المستقبليين على العمل بسرعة لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

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الامارات الطيران دبي سريلانكا

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