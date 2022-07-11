الدمام بـ 45 درجة.. أعلى درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الإثنين 12 ذي الحجة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة على أجزاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية سجلت أعلى درجة في المملكة بـ 45 درجة، كما سجلت وادي الدواسر44 درجة مئوية، فيما سجلت الإحساء 43 درجة.

وعن المناطق التي سجلت أقل درجات حرارة فكانت بالمنطقة الجنوبية حيث انخفضت درجات الحرارة، لتسجل كل من الباحة 25 درجة مئوية، ومحافظة أبها في عسير 27 درجة مئوية.

وكان المركز قد توقع أن يكون الطقس غائما جزئيا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 20-10 كيلو متر في الساعة، ودرجة الحرارة في منى تتراوح ما بين 43 – 30 درجة مئوية .

كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار رعدية على أجزاء ومناطق جنوب المملكة، لافتًا إلى أن الحالة المطرية المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.