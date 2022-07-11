الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بأكثر من 6.8 مليار.. قرار سويسري عاجل بتجمد أصولا روسية
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بأكثر من 6.8 مليار.. قرار سويسري عاجل بتجمد أصولا روسية

بأكثر من 6.8 مليار.. قرار سويسري عاجل بتجمد أصولا روسية
٠٤:٥٥:٥٤ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات السويسرية اليوم، أنها قررت تجميد أصول روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري، ما يعادل “أكثر من 6.8 مليار دولار”، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب حربها غير المبررة على أوكرانيا.

وأضافت أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي بدأت بـ:

1 – حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

2 – فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”.

3 – حظر تصدير السلع الكمالية لتعزيز الصناعة الروسية.

فيما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن وحلفاءها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قرروا تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه تم تجميد حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين، أن العمليات الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفق المخطط، وأنها ستحقق كل أهدافها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ارتكبت هجمات إجرامية ضد سكان دونباس، وأن العقوبات الغربية لن تضر إلا أمريكا وأوروبا وحلفاءهم.

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا تجميد أصول روسيا سويسرا

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