الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«مودة ورحمة».. امرأة مسنة تساعد زوجها بعد افتراشه الأرض من الإرهاق في مناسك الحج (فيديو)
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منوعات

«مودة ورحمة».. امرأة مسنة تساعد زوجها بعد افتراشه الأرض من الإرهاق في مناسك الحج (فيديو)

«مودة ورحمة».. امرأة مسنة تساعد زوجها بعد افتراشه الأرض من الإرهاق في مناسك الحج (فيديو)
٠٥:٠٧:٥٧ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة مسنة تساعد زوجها المسن الذي أرهقته حرارة الجو أثناء أداء مناسك الحج.

ويظهر الفيديو الحاج وقد استلقى على الأرض، بينما تقف زوجته أمامه وتحاول جلب الهواء له بقطعة قماش “شال”، نتيجة حرارة الطقس.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما يمثله من مودة ورحمة بين الزوجين، ومساعدة الزوجة زوجها رغم تقدمهما في العمر، لكنها لآخر لحظة تحاول التخفيف عنه ومساعدته.

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امرأة مسنة مناسك الحج مودة ورحمة موقف انساني

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