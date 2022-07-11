قائد طائرة ينجح في الهبوط بعدما توقف محركها على طريق مزدحم في أمريكا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع قائد طائرة ماهر الهبوط بشكل اضطراري في منتصف طريق سريع مزدحم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما تعطل محرك طائرته فجأة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاع الطيار أن يوثق اللحظات الخطيرة من داخل قمرة القيادة، عبر تسجيل هذه اللحظات عن طريق الهاتف.

وبحسب الفيديو فقد نفد الطيار هبوطا اضطراريا على أحد الطرق السريعة بمقاطعة سوين بولاية نورث كارولينا، وشوهدت السيارات وهي تعبر الطريق من كلا الاتجاهين بسرعات عالية.

واستطاع الطيار تجاوز خطر الاصطدام بالسيارات عن طريق الهبوط في منتصف الأوتوستراد، مع التحرك بشكل فائق الجودة يتناسب مع السيارات العبارة.