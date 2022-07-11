الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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نائب وزير الحج: بدأنا اليوم الاستعدادات لموسم حج العام القادم

نائب وزير الحج: بدأنا اليوم الاستعدادات لموسم حج العام القادم
٠٤:٣٥:٣٦ م، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط، أن الوزارة بدأت اليوم الاستعدادات لموسم حج العام القادم.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه خلال السنوات الماضية كانت الوزارة تبدأ مباشرة بعد موسم الحج الاستعدادات لموسم الحج من العام القادم، ولكن هذا العام بدأت الوزارة الاستعداد من اليوم.

وأضاف أن اليوم 12 ذي الحجة، جمعت الوزارة كل البيانات والملاحظات سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويتم رصدها، مؤكدًا أن هذا تم خلال اجتماع اليوم مع وزير الحج والعمرة مع عدة جهات، من أجل التوافق على تلافي أي ملاحظات، والبدء مباشرة في تنظيم ورش عمل لوضع الأسس والقواعد الأساسية لخدمة ضيوف الرحمن من السنة القادمة.

وأشار مشاط إلى أن وزير الحج والعمرة استقبل عددًا من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين بمقر شركة كدانة، حيث عبر الجميع عن شكرهم للجهات المشاركة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بأمن وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمير منطقة مكة المكرمة، نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة شركة كدانة مكة المكرمة موسم الحج

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