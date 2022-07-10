الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طبب متخصص: الطفل المزعج المتحرك سليم صحيًا.. وإلا فهو مريض
شاهد.. بايدن يجري تعديلًا على دراجته لتفادي سقوطه مرة أخرى
حاج باكستاني أُصيب بأزمة قلبية.. فيديو يرصد خطوات إنقاذه في أقل من 10 دقائق
غرق 7 أشخاص وفقدان عائلة من 5 أفراد في سلطنة عُمان بسبب الأمطار الغزيرة
قريبا.. قرار جديد لبايدن بشأن الواردات الصينية
شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على جازان

أحدث الأخبار

طبب متخصص: الطفل المزعج المتحرك سليم صحيًا.. وإلا فهو مريض

طبب متخصص: الطفل المزعج المتحرك سليم صحيًا.. وإلا فهو مريض
٠١:٣٦:١٥ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الطبيب المتخصص وعالم الأبحاث أ.د.فهد الخضيري، أن الايجابية في نمو الطفل أن يكون متحركا ومزعجا ويعبث ويكتشف الأشياء وينطق ويصرخ ويضحك.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أن الطفل المنزوي والذي لا يكون مزعج ومتحرك وكثير اللعب، فهو مريض يحتاج علاج.

وخلال إجابته على سؤال أحد الآباء، بأن أطفاله يزعجونه ويلعبون ويعبثون، وأنه يضطر إلى إعطانهم أجهزة الكترونية أو جوال أو شاشة تلفاز لإسكاتهم، ليرد الخضيري أنه: ” من قال لك إن الطفل يجب أن يبقى هادئًا، وساكنًا، فقد أخطأ”.

في الوقت نفسه، نبهت وزارة الصحة بناء على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إلى أن الأوقات المفترض أن يسمح فيها بالجلوس أمام الشاشة سواء التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية للأشخاص من مختلف الأعمار، على هذه النحو:

1 – منع الأطفال، “أقل من عامين”، من استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات تمامًا.

2 – يسمح للأطفال في عمر عامين، بالجلوس لبعض الوقت مع أحد الوالدين أمام الشاشات.

 3 – وفي الفترة العمرية من 2 إلى 5 سنوات، يجب ألا يزيد مدة جلوس الأطفال أمام الشاشة أو الأجهزة الإلكترونية على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

4 – في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، يجب على الآباء وضع حد ووقت معين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.

5 – من تزيد أعمارهم على 18 عامًا، لا يُنصح باستخدامهم لأكثر من ساعتين يوميًّا.

الكلمات الدلالية:
الأطفال الخضيري الشاشة طب الأطفال وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات الطقس: سماء صحو على معظم مناطق المملكة

توقعات الطقس: سماء صحو على معظم مناطق المملكة

منذ 7 سنوات
مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 430 ألف معتمر

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 430 ألف معتمر

منذ 7 سنوات
وزير الخارجية اليمني: التحالف يدرس طلبنا بإنزال بري في عدن

وزير الخارجية اليمني: التحالف يدرس طلبنا بإنزال بري في عدن

منذ 7 سنوات
«الأرصاد» تتوقع طقسًا شديد الحرارة.. وغبار على بعض المناطق

«الأرصاد» تتوقع طقسًا شديد الحرارة.. وغبار على بعض المناطق

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *