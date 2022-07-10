طبب متخصص: الطفل المزعج المتحرك سليم صحيًا.. وإلا فهو مريض

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كشف الطبيب المتخصص وعالم الأبحاث أ.د.فهد الخضيري، أن الايجابية في نمو الطفل أن يكون متحركا ومزعجا ويعبث ويكتشف الأشياء وينطق ويصرخ ويضحك.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أن الطفل المنزوي والذي لا يكون مزعج ومتحرك وكثير اللعب، فهو مريض يحتاج علاج.

وخلال إجابته على سؤال أحد الآباء، بأن أطفاله يزعجونه ويلعبون ويعبثون، وأنه يضطر إلى إعطانهم أجهزة الكترونية أو جوال أو شاشة تلفاز لإسكاتهم، ليرد الخضيري أنه: ” من قال لك إن الطفل يجب أن يبقى هادئًا، وساكنًا، فقد أخطأ”.

في الوقت نفسه، نبهت وزارة الصحة بناء على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إلى أن الأوقات المفترض أن يسمح فيها بالجلوس أمام الشاشة سواء التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية للأشخاص من مختلف الأعمار، على هذه النحو:

1 – منع الأطفال، “أقل من عامين”، من استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات تمامًا.

2 – يسمح للأطفال في عمر عامين، بالجلوس لبعض الوقت مع أحد الوالدين أمام الشاشات.

3 – وفي الفترة العمرية من 2 إلى 5 سنوات، يجب ألا يزيد مدة جلوس الأطفال أمام الشاشة أو الأجهزة الإلكترونية على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

4 – في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، يجب على الآباء وضع حد ووقت معين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا.

5 – من تزيد أعمارهم على 18 عامًا، لا يُنصح باستخدامهم لأكثر من ساعتين يوميًّا.