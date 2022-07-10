الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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شاهد.. بايدن يجري تعديلًا على دراجته لتفادي سقوطه مرة أخرى
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منوعات

شاهد.. بايدن يجري تعديلًا على دراجته لتفادي سقوطه مرة أخرى

شاهد.. بايدن يجري تعديلًا على دراجته لتفادي سقوطه مرة أخرى
٠١:٣٣:٢٢ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراء تعديلات على دراجته الهوائية حتى يتفادى السقوط مرة أخرى.

وأوضح في تصريحات للصحفيين خلال نزهة أخرى بالدراجة، أن دراجته لم تعد تحتوي حزام القدم حول الدواسة الذي تسبب في سقوطه قبل ثلاثة أسابيع.

وقال “بايدن”: “في البداية، أريدكم أن تعرفوا: لقد قمت بإزالة حزام القدم حول الدواسات”.

وتم في وقت سابق تداول مقطع فيديو للرئيس بايدن وهو يركب دراجة هوائية برفقة مجموعة من الناس، وبعد ترحيب الصحفيين به، تقدم نحوهم وسقط على جانبه مع الدراجة.

الكلمات الدلالية:
الرئيس الأمريكي بايدن دراجة هوائية سقوط بايدن

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