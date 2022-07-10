الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على جازان

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شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على جازان

شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على جازان
٠١:٠٦:١٣ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة على شرق منطقة جازان جنوب المملكة.

وأوضح ناشر الفيديو على حسابه في “تويتر”، أن كميات من الأمطار من متوسطة إلى غزيرة هطلت مساء السبت على جازان، سائلًا الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة.

وأشار إلى أن الأمطار كانت تشتد غزارة كلما تقترب من المرتفعات حيث تكونت السحب الركامية والرعدية الممطرة، والتي أدت إلى استمرار تساقط الأمطار التي فرح بها سكان المنطقة داعين الله تعالى أن يجعلها صيبًا نافعًا.

وكان المركزُ الوطنيُّ للأرصاد قد نبه، من تشكل سحب رعدية ممطرة على مناطق؛ جازان ونجران، شملت تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

كما نبه بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، وأن تأثيراتها المصاحبة شملت نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكمل فيه حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق “يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، حيث وصل الحجاج من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم دون أي تدافع أو زحام.

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