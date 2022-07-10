غرق 7 أشخاص وفقدان عائلة من 5 أفراد في سلطنة عُمان بسبب الأمطار الغزيرة

تواصل- فريق التحرير:

أدت الأمطار والسيول التي تشهدها سلطنة عمان منذ أيام، إلى وفاة 7 أشخاص غرقا، بينما فقدت عائلة مكونة من 5 أفراد.

وأثرت حالة عدم الاستقرار على مختلف ولايات السلطنة وجريان الأودية والشعاب، تم على إثرها انتشال بعض المفقودين وهم مفارقين للحياة، فيما لازالت الجهات المختصة تتعامل مع بلاغ فقدان عائلة مكونة من 5 أشخاص إثر انجرافها بقوة الأمواج في محافظة ظفار.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية عن غرق طفلين 9 و 10 أعوام بحي السرح بولاية الرستاق في تجمعات مائية، وتم انتشالهما من قبل المواطنين وهما مفارقين للحياة.

كما تم تسجيل بلاغ فقدان لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام بوادي بني عوف من نفس الولاية، وبعد البحث تم العثور عليه وهو مفارق للحياة.

وفي ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف جثمان غريق من الجنسية الآسيوية بعد أن جرفته أحد الأودية التي شهدتها المحافظة جراء هطول الأمطار.

وفي ولاية صحار تلقت الجهات المعنية بلاغا يفيد بانجراف مركبة بداخلها مواطنان في وداي عاهن، وأعلنت الشرطة عن العثور على أحد المواطنين المفقودين وهو مفارق للحياة يوم أمس، واستمرت عملية تمشيط المنطقة بالتعاون مع الأهالي حتى عثر على المفقود الآخر اليوم وهو مفارق للحياة أيضا.

وفي محافظة ظفار عثرت فرق البحث والإنقاذ اليوم على جثمان شخص من الجنسية الآسيوية بعد بلاغ انجرافه أول أمس في وادي دربات.

فيما أعلنت شرطة عمان السلطانية أنها تتعامل حالياً في المحافظة مع بلاغ انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بالمحافظة وسقوطهم في البحر.

ودعت شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند عبور الأودية وأثناء زيارتهم لمحافظة ظفار للاستمتاع بأجواء الخريف الذي تشهده المحافظة.