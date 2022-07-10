الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
طبب متخصص: الطفل المزعج المتحرك سليم صحيًا.. وإلا فهو مريض
شاهد.. بايدن يجري تعديلًا على دراجته لتفادي سقوطه مرة أخرى
حاج باكستاني أُصيب بأزمة قلبية.. فيديو يرصد خطوات إنقاذه في أقل من 10 دقائق
غرق 7 أشخاص وفقدان عائلة من 5 أفراد في سلطنة عُمان بسبب الأمطار الغزيرة
قريبا.. قرار جديد لبايدن بشأن الواردات الصينية
شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على جازان

دولي

غرق 7 أشخاص وفقدان عائلة من 5 أفراد في سلطنة عُمان بسبب الأمطار الغزيرة

غرق 7 أشخاص وفقدان عائلة من 5 أفراد في سلطنة عُمان بسبب الأمطار الغزيرة
٠١:١٥:١٩ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

أدت الأمطار والسيول التي تشهدها سلطنة عمان منذ أيام، إلى وفاة 7 أشخاص غرقا، بينما فقدت عائلة مكونة من 5 أفراد.

وأثرت حالة عدم الاستقرار على مختلف ولايات السلطنة وجريان الأودية والشعاب، تم على إثرها انتشال بعض المفقودين وهم مفارقين للحياة، فيما لازالت الجهات المختصة تتعامل مع بلاغ فقدان عائلة مكونة من 5 أشخاص إثر انجرافها بقوة الأمواج في محافظة ظفار.

 

وأعلنت شرطة عمان السلطانية عن غرق طفلين 9 و 10 أعوام بحي السرح بولاية الرستاق في تجمعات مائية، وتم انتشالهما من قبل المواطنين وهما مفارقين للحياة.

كما تم تسجيل بلاغ فقدان لطفل يبلغ من العمر 6 أعوام بوادي بني عوف من نفس الولاية، وبعد البحث تم العثور عليه وهو مفارق للحياة.

وفي ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف جثمان غريق من الجنسية الآسيوية بعد أن جرفته أحد الأودية التي شهدتها المحافظة جراء هطول الأمطار.

 

وفي ولاية صحار تلقت الجهات المعنية بلاغا يفيد بانجراف مركبة بداخلها مواطنان في وداي عاهن، وأعلنت الشرطة عن العثور على أحد المواطنين المفقودين وهو مفارق للحياة يوم أمس، واستمرت عملية تمشيط المنطقة بالتعاون مع الأهالي حتى عثر على المفقود الآخر اليوم وهو مفارق للحياة أيضا.

 

وفي محافظة ظفار عثرت فرق البحث والإنقاذ اليوم على جثمان شخص من الجنسية الآسيوية بعد بلاغ انجرافه أول أمس في وادي دربات.

فيما أعلنت شرطة عمان السلطانية أنها تتعامل حالياً في المحافظة مع بلاغ انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بالمحافظة وسقوطهم في البحر.

 

ودعت شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند عبور الأودية وأثناء زيارتهم لمحافظة ظفار للاستمتاع بأجواء الخريف الذي تشهده المحافظة.

الكلمات الدلالية:
امطار سلطنة عمان سيول وفيات

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة ويقتل 37 حوثياً بالضالع

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة ويقتل 37 حوثياً بالضالع

منذ 4 سنوات
قانون خليجي موحد لإبعاد العمالة غير الماهرة

قانون خليجي موحد لإبعاد العمالة غير الماهرة

منذ 9 سنوات
بالفيديو.. دخول قوات عسكرية روسية إلى خاركيف الأوكرانية

بالفيديو.. دخول قوات عسكرية روسية إلى خاركيف الأوكرانية

منذ 4 أشهر
الصين: «تايوان» ستصبح أولى ضحايا سياسات «ترامب» الاستفزازية

الصين: «تايوان» ستصبح أولى ضحايا سياسات «ترامب» الاستفزازية

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *