الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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قريبا.. قرار جديد لبايدن بشأن الواردات الصينية

قريبا.. قرار جديد لبايدن بشأن الواردات الصينية
٠١:٠٩:٤٢ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزيرة التجارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن في طريقه لاتخاذ قرار بشأن رفع جزئي للتعريفات الجمركية على الواردات الصينية.

وأوضحت أن بايدن قد يقرر إلغاء بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية “قريبا”، على الرغم من أن أي إجراء يجب أن يتجنب الإضرار بالعمال الأمريكيين.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن أنه يدرس تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الصين والتي تعود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

فيما ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين خلال الأسبوع الماضي، العقوبات الاقتصادية الأمريكية والرسوم الجمركية.

وكانت العقوبات تهدف إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية وإجبار الصين على تبني ممارسات أكثر عدالة.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد توقعت دراسة متخصصة،  أن تحرك رفع الرسوم الجمركية يمكن أن يوفر 797 دولارًا في السنة، لكن البيت الأبيض يؤكد أن التأثير الفعلي سيكون على الأرجح أقل بكثير من المتوقع، مشيرًا إلى أن التخفيضات الجمركية المزمع رفعها، ستقلل من معدل التضخم الإجمالي.

الكلمات الدلالية:
أمريكا التعريفات الجمركية الصين الواردات الصينية بايدن

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