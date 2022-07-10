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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ثاني أيام التشريق 12 ذي الحجة
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ثاني أيام التشريق 12 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ثاني أيام التشريق 12 ذي الحجة
١٢:٤٦:٣٢ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 12 ذي الحجة 1443 هجرية أول أيام التشريق، الموافق 11 يوليو 2022م.

* موعد أذان الفجر

مكة – 4:20

المدينة – 4:11

الرياض – 3:42

* موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 11:59

* موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

* موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

* موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:23 دقيقة، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن -بمشيئة الله- لصلاة العشاء الساعة 9:05 مساءً.

الكلمات الدلالية:
أيام التشريق الدمام صلاة العشاء صلاة الفجر مواقيت الصلاة

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