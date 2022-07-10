«الطفل صقر المطيري».. اعترافات جديدة للكويتية التي قتلت ابنها

تواصل ـ فريق التحرير:

في أغرب القضايا التي تشهدها أروقة المحاكم الكويتية؛ تكشفت تفاصيل جديدة في قضية الطفل صقر المطيري؛ حيث اعترفت الأم خلال استجوابها داخل محبسها من قبل رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي، أنها خططت لجريمتها وقررت التخلص من ابنها.

وكشفت المصادر عن أن أم المطيري اعترفت أيضا بأنها مدمنة على جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات، وأنها تعيش حياة بلا هدف وبلا قيمة وكلها مشاكل ومنغصات بسبب إدمان المواد المخدرة.

كما جاء في اعترافات المتهمة أيضا، أنها تعاني من أجل جمع المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة، ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم، وكانت تريد التخلص منهم، خصوصا وأن آباءهم لا ينفقون عليهم.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أعلنت منذ ساعات أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة مباحث محافظة الأحمدي”، تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام “صقر نايف المطيري”، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقاربه.

وأوضحت الإدارة أنه بعد التحريات المكثفة، تم التوصل إلى مكان الجريمة، وبالبحث عن الطفل المفقود، تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق، وجاري اتخاذ اللازم بحق الجاني، واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها للجهات المختصة.

وأكدت صحيفة ”الراي“ المحلية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن “الجثة هي للطفل ذاته الذي تم الإعلان عن فقدانه عقب أن طرده شقيقه الأكبر برفقة بقية إخوته الأطفال من منزلهم”.

ونعى المدونون الكويتيون، الطفل الذي تم تدشين وسم باسمه قبل أيام، ضمن حملة أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الطفل الذي عرض متطوعون مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكانت صحيفة “الراي” أيضا قد نقلت قبل نحو أسبوع عن مصدر أمني قوله: “إن مواطنة أبلغت أحد المراكز الأمنية في الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات في الشارع بمفردهم وهم في حالة خوف واضحة عليهم”.

وأوضحت السيدة التي آوت الأطفال في منزلها حتى قدوم قوات الأمن، أن ”الأطفال أبلغوها بأن لهم أخا رابعا مفقودا منذ 4 أيام ولا يعرفون عنه شيئا“.

وأكد المصدر أن “المعلومات الأولية المتوفرة بشأن هؤلاء الأطفال تشير إلى أن والدهم متوفى، وأن والدتهم وهي كويتية موجودة في السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها، وأن الأطفال كانوا برفقة شقيقهم يبلغ من العمر 19 عاما، وهو من رماهم في الشارع”.

وأوضح المصدر أنه تم استلام الأطفال من السيدة، وقال: إن “اثنين من الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم فحصهم في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، وإن وجودهم في إدارة الرعاية سيكون مؤقتا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات، وإن الطفل الثالث وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 3 أعوام، جار تسليمه لوالدته في السجن لترعاه بناء على طلبها”.

وكان الإعلامي خالد عبدالرزاق الحسن قد أشار إلى الحادثة، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وضابطا في وزارة الداخلية للبحث عن الطفل، مؤكدا أنه يملك معلومات خطيرة.