دب رأى نفسه في المرآة.. ماذا حدث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الدببة الضخمة وهو يجري في إحدى الغابات، وعندما رأى نفسه في مرآة ثبتها الصيادون، جن جنونه.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف هاج الدب وماج، بعد أن رأى صورته في المرآة وراح يقفز لأعلي وشمالًا ويمينًا بطريقة هستيرية.

ولم يهدأ الحيوان الضخم، حتى قام بعد محاولات غاضبة بخلع المرآة وتكسيرها وكأنه ينقض على دب مثله حاول دخول منطقة نفوذه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، بالطرافة والفكاهة، معبرين عن دهشتهم من غيرة هذا الحيوان.

وكتب أحد المغردين على حسابه في “تويتر”: ” هذه منطقة نفوذه، والدب عادة يحك ظهره بالأشجار حيث تكون رائحته عليها، فإذا اقترب دب آخر من منطقة نفوذه وشم الرائحة يفهم أنه لازم يبتعد، وأن هذا الدب رأى شيئا خطأ وأنه عندما نظر في المرآة ظن أنه دب آخر يريد منافسته فانقض عليه وافترسه، فكانت المرآة”.