الأمير خالد الفيصل: نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية بالعالم الإسلامي

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قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، إن القيادة تسعى لتحويل ‫مكة المكرمة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي.

وأكد الأمير خالد القيصل، خلال مقابلة مع ” العربية” أن مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، مشيرًا إلى تضافر الجهود سيصل بالمملكة إلى ما يرضيها من خدمة حجاج وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف: “الحمد لله الذي قيض المملكة لتقوم بهذا الواحب، وصدقني لن تستطيع أي دولة أن تقوم بهذا سوى المملكة”.

وأشار إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل كثيرا من الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.

وتابع قائلا : ” إن المملكة أكثر تأهيلاً للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، والعمل ليس سهلاً، ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، وتوجد مشروعات كثيرة ومترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين”.