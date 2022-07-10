الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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الحج والعمرة: تقنيات حديثة لمراقبة عمليات التفويج والنقل للحجاج على مدار الساعة

الحج والعمرة: تقنيات حديثة لمراقبة عمليات التفويج والنقل للحجاج على مدار الساعة
٠١:٠٠:٢٨ ص، الإثنين، ١٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها ضمن جهودها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، تستمر بالشراكة مع الجهات العامة في متابعة ومراقبة حركة تفويج الحشود باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضحت أن حركة تفويج الحشود باستخدام التقنيات الحديثة تسير على قدم وساق، وفق الخطط التشغيلية والأمنية والتنظيمية للمملكة بهدف تسهيل تأدية الحجاج لنسكهم بكل راحة وطمأنينة ويسّر، وأنها تشمل:

1 – كاميرات المراقبة الميدانية.

2 – تطبيق الهواتف الذكية.

3 – استخدام لوحة قياس الأداء.

4 – تفعيل منصة الحج الذكية.

وأشارت الوزارة إلى أنها العديد من البرامج المتنوعة ضمن عمليات التفويج في جميع مراحلها منذ وصول الحاج وحتى مغادرته، من خلال:

1 –  مراقبة ومتابعة أعمال التفويج، والاستفادة من نتائج تلك المؤشرات لمعرفة الوضع الحالي.

2 – التدخل المباشر للمعالجة لتحقيق المستهدفات المنشودة من خطط المعتمدة، وتجويد منظومة التفويج والتأكد من سلامة التخطيط وخط سير العمليات.

يأتي هذا في الوقت الذي أكمل فيه حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق “يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، حيث وصل الحجاج من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم دون أي تدافع أو زحام.

 

الكلمات الدلالية:
أيام التشريق الحج والعمرة تقنيات حديثة رمي الجمرات عمليات التفويج

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