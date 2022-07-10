السفير وليد بخاري يوجّه هذه الرسالة للأمن اللبناني بعد كشف ملابسات مقتل مواطن في بيروت

تواصل- فريق التحرير:

علق السفير وليد بخاري سفير خادم الحرمين في لبنان، على جريمة قتل مواطن في لبنان، موجهًا الشكر إلى الأمن اللبناني للتوصل إلى القاتل وكشف ملابسات الجريمة.

وكتب السفير “بخاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في لبنان، كشفت تفاصيل مقتل أحد مواطني المملكة طعنًا بالسكين.

وفي بيان رسمي، قالت المديرية، أنه:” قرابة الساعة ٢٠،٣٠ بتاريخ 9/7/2022 وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين”.

وتابع البيان، أنه بالمتابعة والاستقصاء من قبل القطاعات المختلفة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية:

ع. م. (من مواليد عام 1976)

ح. م. (من مواليد عام 1990)

وأوضح البيان، أن قطعات السرية كثفت تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وأكدت المديرية، أنه تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأضافت أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

وتمت إحالة الموقفين إلى الجهات المعنية والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.