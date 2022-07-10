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بالفيديو.. حاج مصاب بالتصلب اللويحي: وسائل النقل الحديثة يسرت أدائي المناسك

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بالفيديو.. حاج مصاب بالتصلب اللويحي: وسائل النقل الحديثة يسرت أدائي المناسك

بالفيديو.. حاج مصاب بالتصلب اللويحي: وسائل النقل الحديثة يسرت أدائي المناسك
١١:٣٨:٢٠ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال أحد الحجاج المصابين بالتصلب اللويحي: إن وجود القطارات ووسائل النقل الحديثة يسرت من أدائه لفريضة الحج.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه رغم إصابته بالتصلب اللويحي، إلا أن ذلك لم يعيقه عن أداء مناسك الحج، مؤكدًا أن المملكة يسرت كل شئ لضيوف الرحمن، من قطارات ووسائل نقل وخدمات ورعاية في منى وفي كل المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن مشروع قطار المشاعر هو مشروع عظيم ساعد كثيرًا في تسهيل الأمور على حجاج بيت الله، إلى جانب جسر الجمرات وما تقدمة الحملات التنظيمية والمتطوعون من خدمات جليلة وجهود مشكورة للحجيج.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه، ضيوف الرحمن من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم بسلام آمنين، بكل يسر وسهولة، وبدون أي تدافع أو زحام.

كما أكمل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق “يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.

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التصلب اللويحي جسر الجمرات رمي الجمرات قطار المشاعر مشعر منى موسم الحج

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