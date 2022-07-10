الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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أوكرانيا تفاجئ سكان منطقة «خيرسون» بهذا الطلب العاجل
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دولي

أوكرانيا تفاجئ سكان منطقة «خيرسون» بهذا الطلب العاجل

أوكرانيا تفاجئ سكان منطقة «خيرسون» بهذا الطلب العاجل
١١:٣٣:١٣ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دعت السلطات الأوكرانية، الأحد، المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها القوات الروسية، على إخلاء المنطقة “بشكل عاجل”.

ومعظم مناطق خيرسيون قد فقدتها أوكرانيا في الأسابيع الأولى من الحملة العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وهي المناطق الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها.

من جانبها؛ كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريتشوك، أن الدعوة لإخلاء المنطقة “بشكل عاجل” في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.

وقالت إيرينا فيريتشوك للتلفزيون الوطني: “من الواضح أنه سيكون هناك قتال وسيكون هناك قصف مدفعي.. لذلك نحث (الناس) على الإخلاء بشكل عاجل”.

وأضافت أنها “لا تستطيع أن تقول متى سيحدث الهجوم المضاد على وجه الدقة”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الكلمات الدلالية:
غزو أوكرانيا قتال عنيف قوات روسية منطقة خيرسون

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