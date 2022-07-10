«عيال زايد يمين».. الشيخ عبدالله بن زايد يعلق على نداء رجل أمن على حجاج الإمارات

تواصل- فريق التحرير:

علق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل أمن ينادي على حجاج الإمارات أثناء أداء المناسك.

وأظهر الفيديو احتفاء أحد رجال الأمن بحجاج الإمارات، والنداء عليهم بـ”عيال زايد”.

وقال رجل الأمن، في مقطع الفيديو من خلال مكبر الصوت : “حجاج دولة الإمارات على يمين.. عيال زايد يمين”.

وحاز الفيديو على إشادات الجميع وخاصة في دولة الإمارات، وعلى وزير خارجية الإمارات على المقطع عير حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بقوله :”يالله تجعل السعودية من أهل اليمين”.