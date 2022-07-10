وصول الحجاج من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم دون أي تدافع أو زحام

تواصل – فريق التحرير:

بكل يسر وسهولة، وبدون أي تدافع أو زحام، وصل الحجاج من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم بسلام آمنين.

وحسب “الإخبارية”، فإن منظومة من الخدمات ساهمت في تفويج الحجاج من منشأة الجمرات إلى مخيماتهم، حيث لم يتم رصد أي حالات تدافع أو زحام.

وأوضحت أن ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، خرجوا بأعداد كبيرة بعد أن قاموا برمي الجمرات الثلاث، وأتموا أداء النسك بكل سهولة ويسر، عائدين إلى مخيماتهم وأماكن إقامتهم.

وأشارت إلى جهود كبير جدًا قامت بها المملكة من الإعداد والاستعداد لموسم الحج هذا العام، من تنظيم حملات ضخمة لتفويج هذا العدد الكبير من ضيوف الرحمن، من خلال خطط أمنية محكمة، لافتة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المتطوعين الذين كانوا ينقلون الحجاج إلى منطقة الجمرات.

وأكدت أن مشهد خروح الحجاج بهذه الأعداد الكبيرة من منشأة الجمرات وحتى مخيماتهم بانسيابية، يدل على نجاح المملكة في خططها الأمنية والصحية والتنظيمية، الأمر الذين يدعو للفخر بكل هذه الجهود المبذولة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكمل فيه حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق “يوم القَر”، وسط تنظيم دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.