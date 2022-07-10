فيديو مؤثر.. الأطفال يبكون وهم يودعون الأضحية قبل ذبحها

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الوداع الأخيرة بين أطفال و “أضحية” العيد، التي طالما لعبوا معها وأحبوها حتى جاء وقت الذبح.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف تعلق الأطفال بالخروف وأمسكوا به وهم في حالة بكاء شديد وصراخ وعويل، في محاولة منهم لمنع ذبحه، لشدة تعلقهم به، وكأنه أحد أصدقائهم.

وبين الفيديو كيف حاول الأب والأهل أن يخلصوا الأضحية من بين أيدي الأطفال الباكين، الذين كانوا يدفعونهم بعيدًا عن الأضحية حتى لا يذبحونها، فاضطروا لأخذ الأطفال بعيدًا ولكن دون جدوى، في مشهد مؤثر أثار دهشة رواد مواقع التواصل.

وتفاعل المغردون مع الفيديو المتداول، بشئ من الدهشة والاستغراب معبرين عن تعاطفهم مع الأطفال الصغار، ووداعهم الغريب للأضحية التي صاحبوها ولا يستطيعون فراقها.

يأتي هذا في الوقت الذي جند فيه مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، حوالي 808 مختصين من طلاب العلوم الشرعية المشاركين في موسم حج عام 1443هـ؛ وذلك لمطابقة أكثر من نصف مليون أضحية للشروط الشرعية.

وتتلخص مهام المشاركين الذين يمثلون عددًا من جامعات المملكة والوزارات في التأكد من موافقة الأضحية للشروط الشرعية، التي تبدأ منذ وصول المواشي “الأغنام” إلى مجازر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، والكشف عليها قبل الذبح للتأكد من استيفائها للشروط الشرعية للأضحية.