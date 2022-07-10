7 علامات «مبكرة» تدل على الإصابة بمرض الكبد

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة طبية على ظهور بعض العلامات التحذيرية في حياتك اليومية، تدل على الإصابة بمرض الكبد.

ووفقا لمؤسسة British Liver Trust، فإن الارتباك هو أحد العلامات التي تشير إلى أمراض الكبد.

ولاكتشاف العلامات، قد تلاحظ بياض عينيك وجلدك يتحول إلى اللون الأصفر. وقد تنتفخ ساقيك وقدميك.

وعلاوة على ذلك، قد يبدو بطنك أكبر بسبب تراكم السوائل وترتفع درجة حرارة الجسم على الرغم من الشعور بالحمى في بعض الأحيان.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تسبب الحالة أيضا أعراضا، بما في ذلك:

1- الشعور بالمرض.

2- فقدان الوزن.

3- فقدان الشهية.

4- اصفرار العين والجلد (اليرقان).

5- انتفاخ في الكاحلين والبطن.

6- ارتباك أو خمول.

7- تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.