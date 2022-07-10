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بعد سريلانكا.. حشود ضخمة أمام قصر الرئاسة في الأرجنتين تهتف ضد رئيسها (فيديو)
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دولي

بعد سريلانكا.. حشود ضخمة أمام قصر الرئاسة في الأرجنتين تهتف ضد رئيسها (فيديو)

بعد سريلانكا.. حشود ضخمة أمام قصر الرئاسة في الأرجنتين تهتف ضد رئيسها (فيديو)
٠٦:٠٩:٥٣ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نظم محتجون أرجنتينيون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة بالأرجنتين، منتقدين حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز بسبب التضخم المرتفع والدين العام.

وفي فيديوهات متعددة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حشود الناس أمام القصر الرئاسي بالأرجنتين، حيث تواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخما يتجاوز معدله 60 %، وضغوطا ضخمة على عملة البيزو، وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

ويواجه فرنانديز المنتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم.

وأبرمت الأرجنتين اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في 2018.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتحام القصر الرئاسي في سيرلانكا بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الأحوال المعيشية في البلاد.

الكلمات الدلالية:
استيراد الغاز رئيس الأرجنيتن سريلانكا قصر الرئاسة

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