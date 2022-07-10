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«الحج والعمرة»: كيفية رمي الجمرات أيام التشريق؟
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محليات

«الحج والعمرة»: كيفية رمي الجمرات أيام التشريق؟

«الحج والعمرة»: كيفية رمي الجمرات أيام التشريق؟
٠٥:٤٨:١٢ م، الأحد، ١١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن الطريقة المثلى لكيفية رمي الجمرات أيام التشريق، مع التكبير (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا).

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”؛ بينت الوزارة كيفية رمي الجمرات أيام التشريق، بالخطوات التالية:

ـ الالتزام بوقت الخروج لرمي الجمرات
ـ اتباع الطريق الصحيح للرمي
ـ رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات
ـ الابتعاد عن الجمرة قليلا ورفع اليدين بالدعاء
ـ رمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات
ـ الدعاء والابتهال
ـ رمي جمرة العقبة ولا يشرع الدعاء بعدها

الكلمات الدلالية:
أيام التشريق الحج والعمرة رمي الجمرات سبع حصيات

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